Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı açıkladı: KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre : 'KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor. Tahir Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın nihayete erdirilecektir .'
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.