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Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Diyarbakır'ın, Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçelerine bağlı 71 köy ve 107 mezrada PKK terör örgütüne yönelik 1200 asker ve güvenlik korucusunun katıldığı büyük bir operasyon başlatıldı. İnsansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin de kullanıldığı operasyon kapsamında ilçelerin ve köylerin yollarında, güvenlik noktaları oluşturuldu.

  • DHA
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Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında yeralan 71 köy ve 107 mezra kırsalında, bugün sabah saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, PKK'lı teröristlere ve işbirlikçilerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. 'Bayrak-77-Jandarma Astsubay Üstçavuş Hüseyin Gümüş' adı verilen operasyona, 1200 jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu katılırken, operasyona insansız hava araçları (İHA), yüz tanıma ve takip termal özellikli drone ve helikopterler de havadan destek verdi.

Operasyon kapsamında ilçe ve bazı köy yollarında güvenlik noktaları oluşturulurken yetkililer, ilan edilen sokağa çıkma yasağının köy ve mezralarda yaşayan insanların yaşamını etkilemediğini, sadece bunların kırsal alana çıkışını yasakladığını söyledi.

Dört ilçeye bağlı 178 köy ve mezrada bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, iz süren ve kokuya duyarlı köpeklerin de görev aldığı görüldü.

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