Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır kırsalında çatışma çıktı, 2 güvenlik görevlisi yaralandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 asker yaralandı.

  • AA
  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kocaköy ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucuya darbe vurmak amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, biri ağır 2 asker yaralandı.

Bölgede operasyon sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Canlı yayında kendini yılana ısırttırdı!

Canlı yayında kendini yılana ısırttırdı!

Tatbikat alanında IKBY'e gözdağı, Türk ve Irak bayrakları dalgalandırıldı

Tatbikat alanında IKBY'e gözdağı, Türk ve Irak bayrakları dalgalandırıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA