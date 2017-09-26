Diyarbakır kırsalında çatışma çıktı, 2 güvenlik görevlisi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kocaköy ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucuya darbe vurmak amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biri ağır 2 asker yaralandı.
Bölgede operasyon sürüyor.
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