Diyarbakır Kutlu Doğum'u Risale-i Nur yarışması ile kutladı

Diyarbakır 'da Kutlu Doğum münasebetiyle Risale-i Nur yarışması düzenlendi. Diyanet yayınları tarafından yayınlanan "Küçük sözler" ve "Sünnet Seniyye Risalesi" kitaplarından yapılan ödüllü sınav, Diyarbakır ve 17 ilçede gerçekleştirildi.

Yarışmayı düzenleyen HASEV Vakfı, yarışmanın amacını şöyle açıkladı:

Millî Eğitim Temel Kanununda da ifadesini bulan; yetişen neslin “millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan” bireyler olarak yetişmesi,

Bireylerin okuma hassasiyetlerinin artması,

Milli, manevi ve kültürel değerlerimizi pekiştirmek,

Okuma alışkanlığının ilimizde istenilen seviyede olmadığı; bu zamanda okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak,

‘‘Değerler Eğitimi’’ kapsamında örnek davranışları tanıtmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek, okuma becerisinin geliştirilmesine katkı sağlayarak öğretimin katkısını arttırmak,

Etkili düşünmeyi sağlamaktır.