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Diyarbakır Lice'de jandarma karakoluna bomba yüklü minibüsle intihar saldırısı: Bir askerimiz hafif yaralandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, jandarma karakoluna bomba yüklü minibüsle intihar saldırısı düzenlendi. Karakol çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin olası bir faciayı önlediği saldırıda, bir asker hafif yaralandı.

  • İHA
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Olay, 05.30 sıralarında, Lice ilçesinde bulunan Duru Jandarma Karakolunda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, kadın olduğu değerlendirilen terörist, içerisinde yüklü miktarda patlayıcı bulunan minibüsü karakolda patlatmak istedi.Karakolun çevresinde alınan güvenlik önlemlerine takılan terörist, aracı yaklaşık 150 metre mesafedeki bariyerin önünde patlattı. Patlamada, bir asker kulağının arkasına cam kırıklarının isabet etmesiyle yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin bedeni ise parçalara ayrıldı. Patlamanın etkisiyle derin bir çukur oluşan yol, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra yeniden açıldı.
 
Bölgede incelemeler sürüyor.
 

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