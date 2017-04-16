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Diyarbakır saldırısının planlayıcısı terörist yakalandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Ek Binasına tünel kazarak saldırı düzenlenmesinin ardından yapılan operasyonlarda, olayın faali olduğu tespit edilen bir terörist 2 kişiyle birlikte yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Ek Binası yanında bulunan binanın bodrum katından kazılan tünele yerleştirilen yaklaşık 1 ton patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 1 polis ve 2 teknisyen olmak üzere 3 kişi şehit olmuştu. Saldırının ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda Şırnak’ın Cizre ilçesinde tespit edilen bir eve baskın düzenlendi. Baskında tünel kazılan bodrum katına sık sık girip çıktığı tespit edilen terörist ile birlikte 2 kişi daha yakalandı. Tünelin kazılmasında planlayıcı olan ve sürekli olarak tünelin ne durumda olduğunu öğrenmek için bölgeye gidip gelen teröristin sahte kimlikle yakalandığı belirtildi. Yakalanan teröristler sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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