Soylu: Diyarbakır saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı.
Soylu, Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen ve 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin yaşamını yitirdiği paylamayla ilgili yeni gelişmeleri anlattı.
Bakan Soylu şunları söyledi:
"Tünel kazımıyla ilgili sabaha karşı 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de bu işin faili, 1 kişi daha var ve aranıyor. Arkadaşlarımız gerekli taramaları yapıyor. Tünel, Suriye'de kullanılan bir şey ve PKK/PYD alışkanlık kazandı. Aylar önce bunun ülkemizde de yapılabileceğini değerlendirmiştik. Yurt dışından da gereçler getirdik ve taramalar yapıyoruz. Kısa süre içerisinde gerçekleştirmişler, amaçları daha büyük zayiat verdirmekti. İnanıyorum ki arkadaşlarımızı, 4 kişiyi de en kısa sürede almış olacaklar."
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