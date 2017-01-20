Diyarbakır terör saldırısıyla ilgili 3 gözaltı
Gözaltına alınan Nurettin C., Ömer O. ile ismi öğrenilemeyen İranlı'nın saldırının faillerinden olduğu öne sürüldü.
Diyarbakır'da pazartesi günü Dicle Üniversitesi yerleşkesinde 5 polisin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin 1'i İranlı 3 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirtilen gözaltına alınan Nurettin C., Ömer O. ile ismi öğrenilemeyen İranlı'nın saldırının faillerinden olduğu öne sürüldü.(Habertürk)
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