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Diyarbakır terör saldırısıyla ilgili 3 gözaltı

Gözaltına alınan Nurettin C., Ömer O. ile ismi öğrenilemeyen İranlı'nın saldırının faillerinden olduğu öne sürüldü.

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Diyarbakır'da pazartesi günü Dicle Üniversitesi yerleşkesinde 5 polisin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin 1'i İranlı 3 kişi gözaltına alındı.
 
Terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirtilen gözaltına alınan Nurettin C., Ömer O. ile ismi öğrenilemeyen İranlı'nın saldırının faillerinden olduğu öne sürüldü.(Habertürk)

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