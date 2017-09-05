Diyarbakır Valiliği, HDP'li vekillerin Lice iddialarını yalanladı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesine Bağlan köyündeki operasyona ilişkin açıklamasını güncelledi. Valilikten yapılan açıklamada, 3 Eylül’de bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyon ile ilgili bazı basın yayın organlarında HDP milletvekillerince yapılan ve gerçekleri çarpıtan açıklamalar karşısında bazı bilgilerin paylaşılmasının gerekli görüldüğüne dikkat çekildi. Bağlan köyündeki bir şahsın konutuna 3 Eylül’de saat 16.00 sıralarında 2 teröristin geldiği ve söz konusu evde çuval içerisinde silah ve mühimmat bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edildiğinin belirtildiği açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, aynı gün saat 20.00’den itibaren operasyon icra edildiği kaydedildi. Operasyonda, 1988 Şırnak doğumlu, 2011 yılı Beytüşşebap ilçesi kırsalı katılımlı 'Dijvar' kod adlı Mehmet Barkın isimli teröristin ölü olarak ele geçirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, söz konusu teröristin Sur ilçesi Sarıkamış köyü Dürümlü mezrasında 16 vatandaşın şehit edilmesi ve 23 vatandaşın yaralanması ile birçok terör eylemini gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları arasında olduğunun tespit edildiği anımsatıldı.

“Helikopterden inen birliklere ateş açıldı”

İddia edildiği ve çarpıtıldığının tam aksine sivil katliamın faili ve masum insanların katili terörist etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Teröristlerin bulunduğu evin doğu istikametine kaçışlarının önlenmesi amacıyla helikopterle inmekte olan ikinci grup operasyon birliklerine, helikopterden iniş esnasında teröristlerce ateş açılmış, ‘terör örgütü üyeliği, kasten öldürme ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ olmak üzere 3 ayrı suçtan ‘Aranıyor’ kaydının yanı sıra üzerinde 1 adet el bombası bulunan Celal Yıldırım yanağından ve kafasından ağır yaralı halde, Bedri Yıldırım ise sağ olarak yakalanmıştır. Olay yerindeki 1 adet el bombası muhafaza altına alınmış, yaralı Celal Yıldırım, bölgeye gönderilen genel maksat helikopteri vasıtasıyla Bağlan köyünden Lice Devlet Hastanesine, akabinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Teröristler ve bölücü terör örgütü işbirlikçilerince, operasyon birliklerine helikopterlerden iniş esnası ve sonrasında ateş edilmekte iken köy içinde Münir Serin isimli bölücü terör örgütü işbirlikçisi şahsın da sağ ayak kaval kemiğinden yaralı olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye gönderilen ambulans vasıtasıyla Bağlan köyünden Lice Devlet Hastanesi'ne, akabinde genel maksat helikopteri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Sonuç itibariyle, operasyon birliklerince, helikopterden iniş esnası ve sonrasında güvenlik kuvvetlerine ateş eden terörist ve işbirlikçilerine ateşle karşılık verilmiş, kesinlikle teröristler ile işbirlikçi şahıslar haricinde hiçbir vatandaşa ateş edilmemiş, yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edilen operasyon neticesinde, 1’i ölü, üzerinde el bombası bulunduğu halde 1’i ağır yaralı olmak üzere 2 terörist, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 133 adet 5.45 milimetre çapında fişek, 2 adet el bombası, 1 adet boş tabanca şarjörü (kılıfıyla), 1 adet ses kayıt cihazı ve 1 adet şemsiye ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Havanın aydınlanmasını müteakip yapılan ayrıntılı arama sonucunda, ölü olarak ele geçirilen teröristin bulunduğu mevkisinde, 1 adet Glock marka tabanca, 10 kilogram toz esrar, 50 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Teröristleri evinde barındıran ve operasyon birliklerinin helikopterle inişleri ve sonrasında güvenlik kuvvetlerine söz konusu evden ateş eden 1 şahıs ayağından yaralı, 1 terörist işbirlikçisi ise sağ olarak yakalanmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesinin akabinde, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve toz esrar maddesi muhafaza altına alınmış olup, soruşturmaya Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerine devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.