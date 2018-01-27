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Diyarbakır Valiliği yakınında patlama!

Diyarbakır Valiliği yakınlarında bulunan bir çöp kutusunda henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisim patladı.

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Diyarbakır Valiliği yakınlarında bulunan bir çöp kutusunda henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisim patladı. Büyük bir gürültü meydana gelen patlamada ölü ve yaralı olmadığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda polis ve ambulans gönderildi

 
 
 
 

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