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Diyarbakır Valisi Aksoy'dan yaralı polislere ziyaret

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polisleri ziyaret için Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesine geldi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş tarafından karşılanan Aksoy, yaralı polisler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yaralı polisleri ziyaret eden Aksoy, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette Aksoy'a, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve vali yardımcıları eşlik etti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 4 polis şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.

 

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