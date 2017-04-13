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Elazığ ve Diyarbakır'da kablo hırsızlarına yönelik operasyon

Diyarbakır ve Elazığ'da yüzbinlerce lira değerinde kablo çalan hırsızlara yönelik operasyon yapıldı. 2 zanlı yakalanırken 2 firarinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Alınan bilgiye göre, Elazığ merkeze bağlı Yalnız köyü yakınlarında bulunan özel bir firmaya ait güneş enerjisi santralinden 12 bin metre kablo çalınmasının ardından hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır'dan hırsızlık amacıyla 2 araçla Elazığ'a geldikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlıdan 2'si yakalandı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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