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Diyarbakır ve Hakkari'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 3 Hakkari'de 7 olmak üzere 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'de, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Keri Dağı bölgesindeki 3 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Keri Dağı bölgesinde insansız hava aracı ile terörist görüntüsü alınması üzerine, bölgeye hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 7 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasına operasyon düzenledi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 7 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

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