Diyarbakır'da 1 askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
- AA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Alınan bilgiye göre, Lice ilçesinde görevli Uzman Çavuş Sağlam, 24 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Sağlam, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdi.
Şehidin cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde yarın törenle toprağa verilecek.
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