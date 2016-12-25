Diyarbakır’da 11 adet el yapımı patlayıcı bulundu
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde E Tipi Kapalı Cezaevi’ne dün akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı atılmasının ardından başlatılan çalışmada, bir sokakta poşete sarılı halde, metal bardak içerisine hazırlanmış 11 adet el yapımı patlayıcı bulundu.
- İHA
Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı. Olayın ardından bölgeye gelen polis, çok yönlü çalışma başlattı. Ara sokaklarda yapılan çalışmada, Şeyh Şamil Mahallesi 527. Sokak'ta poşete sarılı halde metal bardak içerisine hazırlanmış 11 adet el yapımı patlayıcı ve 6 havai fişek bulundu.
Ele geçirilen patlayıcılar incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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