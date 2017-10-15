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Diyarbakır’da 139 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 139 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz genelinde kaçakçılık suçuna karışan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik son 15 gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında, Mardin, Silvan ve Şanlıurfa yollarında durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 adet çekici ve bu çekiciye bağlı dorselerde yapılan aramalar ve  hurda yüklü Ford Transit marka araçta teneke kutular halinde bulunan katı atık yüklü çuvallar içerisinde yapılan aramada toplam 139.100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Belirtilen olaylarla ilgili yakalanan 5 şahıs ise gözaltına alınarak tahkikatlarına başlanmıştır” denildi.

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