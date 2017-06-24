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Diyarbakır'da yakıt tankerine gizlenmiş 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen yol uygulamasında 16 tonluk yakıt tankerine gizlenmiş 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Van'dan temin edildiği iddia edilen kaçak sigaraların il merkezine nakledildiği istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan yol kontrolü esnasında yakıt taşıyan tanker durduruldu.
 
Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde durdurulan 16 tonluk yakıt tankerine gizlenmiş 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
 
Ele geçirilen sigaralar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenirken, olayla ilgili şoför gözaltına alındı.

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