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Diyarbakır'da 23 Nisan gösterileri şehitler nedeniyle iptal edildi

Diyarbakır'da 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında okullar tarafından yapılması planlanan gösteriler, dün Kulp İlçesi'nde bugün ise Şırnak'ta şehit olan askerler nedeniyle iptal edildi.

  • DHA
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Diyarbakır'da, 23 nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı etkinlikleri her yıl olduğu gibi yine İnaloğlu Caddesi'nde bulunan Valilik önünde yapıldı. Yoğun güvenlik önemleri altında yapılan kutlamalara Vali Hüseyin Aksoy, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
 
Kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşma Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan tarafından yapıldı. 23 Nisan 1920'de top sesleri altında açılan Gazi Meclis'in açılışından 96 yıl sonra 15 Temmuz gecesi yine bomba sesleri altında toplandığını ifade eden Aslan, "Yüce Meclisimiz ilk açılışında bombalanmamıştı ama, hain kalkışmanın yaşandığı gece halkın iradesi bombalanıyordu. 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır' düsturu ile açılan Meclis o gece milletin azim ve kararlığına birkez daha şahitlik etmiştir. Milletin azim ve kararlığı birlik ve baraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini bütün dünyaya bir kez daha gösteriyordu" dedi.
 
Aslan'ın konuşmasının ardından çocuklar tarafından 23 Nisan içerikli şiirler okundu. Daha önce okulların yapması planlanan gösteriler ise dün Kulp ilçesinde bugünde Şırnak'taki çatışmalarda şehitler verilmesi nedeniyle iptal edildi.
 

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