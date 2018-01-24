Diyarbakır’da 330 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince bugün kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede Eğil yolu üzerinde durdurulan kapalı kasa bir minibüste yapılan aramada, 330 kilogram kubar esrar maddesi ile geçirilirken, M.E. isimli bir şahıs gözaltına alındı.