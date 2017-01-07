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Diyarbakır'da 350 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Yuva Köyü, Ömerli Mezrası'ndaki bir evde yapılan aramada, piyasa değeri 350 bin lira olan 64 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • DHA
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Diyarbakır Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Silvan Yuva Köyü Ömerli mezrasında kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, 06 Ocak 2016 Cuma günü adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Şüpheliye ait ev ve eklentileri ile tarlasında icra edilen arama faaliyeti esnasında; tarla içerisinde üzeri branda ile kaplanmış samanların içine gizlenmiş durumda, piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan toplam 64 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen kaçak sigaralara el konulmuş başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
 

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