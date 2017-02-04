Diyarbakır'da 39 kilo eroin ele geçirildi

Sopayla dövdüğünü iddia ettiği babasını av tüfeğiyle öldürdü

Konya'da 19 yaşındaki Mehmet Batuhan Avcı, sigara içtiği için akşam sopayla dövüp evden kovan, sabah da kendisini evde görünce yine sopayla döverek uyandırdığını iddia ettiği babası 51 yaşındaki Musa Avcı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü.