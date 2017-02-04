Diyarbakır'da 39 kilo eroin ele geçirildi
Mardin Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünün Diyarbakır'da yürüttüğü operasyonda bir araca gizlenmiş 39 kilo eroin ele geçirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğümüz Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünün ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği bir çalışma kapsamında;
03.02.2017 günü sıralarında Diyarbakır ilinde yapılan operasyon neticesinde zulalı araçta yapılan aramada 39 kg. civarı eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili araç sürücüsü R. A. isimli şahıs yakalanmıştır.
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