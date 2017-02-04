Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da 39 kilo eroin ele geçirildi

Mardin Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünün Diyarbakır'da yürüttüğü operasyonda bir araca gizlenmiş 39 kilo eroin ele geçirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mardin Emniyet Müdürlüğümüz Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünün ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği bir çalışma kapsamında; 
03.02.2017 günü  sıralarında Diyarbakır ilinde yapılan operasyon neticesinde zulalı araçta yapılan aramada 39 kg. civarı eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili araç sürücüsü R. A. isimli şahıs yakalanmıştır.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit Aileleri Derneği Başkanından CHP'ye 'evet' çağrısı

Şehit Aileleri Derneği Başkanından CHP'ye 'evet' çağrısı

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Bir yıl sonra aynı pozu verdiler

Bir yıl sonra aynı pozu verdiler

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA