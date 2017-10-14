Diyarbakır’da 452 kilo 480 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bugün saat 08.10 sıralarında ilimiz çıkışı Siverek yolu üzerinde yürütülen çalışmalarda B.K. isimli şahsın Lice ilçesi köylerinden temin ettiği yüklü miktardaki esrar maddelerini kamyonun yasal yükü ile götürülecek malzemelerin arasında batı illerine nakledeceği yönünde tespitler yapılmıştır.

Bunun üzerine, yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu kamyon yakalanmıştır. Yapılan arama sonucunda kamyonun arka kısmında boş kasaların altına gizlenmiş 56 paket halinde, 447 kilo 340 gram kubar esrar ve 5 kilo 140 gram toz esrar olmak üzere toplam daralı 452 kilo 480 gram esrar maddesi ve şoför kabininde bir fişek halinde bonzai ele geçirilmiştir. Belirtilen olayla ilgili yakalanan şahıs ise gözaltına alınarak tahkikata başlanmıştır” denildi.