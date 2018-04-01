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Diyarbakır'da 700 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 700 kilogram esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 700 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma kapsamında Silvan yolunda bir araçta arama yapıldı.

Aramada araçta 700 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili D.B, D.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı.

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