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Diyarbakır’da 900 polisle hava destekli uygulama

Diyarbakır’da 900 polisin katılımı ve dedektör köpeklerle helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.

  • İHA
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Havacılık Şube Müdürlüğünde görevli polislerden oluşan 900 kişilik ekip ve dedektör köpeklerle kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bağlar ilçesi Dörtyol semtinde araçları kontrol eden güvenlik güçleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup, içerisinde bulunanları üst aramasından geçirip GBT sorgusunu yaptı. Asayiş uygulamasında bulunan dedektör köpekler de, eğitimcilerinin talimatları ile araçları didik didik aradı. Uygulamaya helikopter de havadan destek verdi. Merkez ilçede bulunan emniyet amirliklerinin de katıldığı uygulamada güvenlik güçleri, ara sokaklara girerek şüpheli gördükleri vatandaşları üst aramasından geçirip, kimlik kontrolüne tabi tuttu.

Geç saatlere kadar süreceği belirtilen uygulamanın sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

 

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