Diyarbakır'da aranan 4 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahısların Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 109. sokaktaki bir evde bulunduğu ihbarı üzerine söz konusu eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma suçlarından aranan Ş.A (26), hırsızlık suçundan aranan M.S (27), kapkaç, yağma ve hırsızlık suçlarından aranan V.K (30) ile uyuşturucu temin etmek suçundan aranan B.B. (17) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 1 kilo 615 gram esrar ele geçirildi.