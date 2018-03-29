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Diyarbakır'da askeri araca terör saldırısı sonrası operasyon: Bir terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen silahlı ve roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

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Valilik'ten yapılan açıklamada, 3 kişi oldukları değerlendirilen terörist grup tarafından, Hazro ilçesinde mayın, el yapımı patlayıcı araması yapan askerleri taşıyan araca yönelik saat 13.30 civarında saldırı düzenlendiği bildirildi.

Silahlı ve roketatarlı saldırıda 6 askerin yaralandığı belirtildi. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

1 terörist öldürüldü

Açıklamada, saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir komutasında yürütülen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyon, diğer 2 teröristin de ele geçirilmesi için sürdürülüyor.

 

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