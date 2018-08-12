Diyarbakır'da binlerce çocuk yaz spor okullarıyla sosyalleşiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz spor okullarından yararlanan 17 bin çocuğa 30 farklı branşta eğitim veriliyor.

Diyarbakır'da 17 bin çocuk, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz spor okullarında, okçuluk, karate, judo, yüzme, masa tenisi, basketbol, futbol, hentbol gibi 30 farklı branşta açılan kurslarda eğitim görüyor.

Bakanlık tarafından öğrencilerin tatillerini daha verimli geçirebilmesi için düzenlenen yaz spor okullarında çocuklar spor faaliyetleriyle tanışma imkanı buldu. Yaz spor okullarına engelli çocukların da faydalanması, ailelerin yüzünü güldürdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları yaz mevsimi boyunca spora kanalize ettiklerini, okulların açılmasıyla da orada sporlarına başlayacaklarını söyledi.

Okulların tatil olmasından sonra 30 farklı branşta yaz spor okulları faaliyeti yürüttüklerini kaydeden Demir, çocukların tesislerde kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda girdikleri branşlarda eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

Ailelerin ve çocukların en çok yüzmeye ilgi gösterdiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"İlimiz çok sıcak. Bu nedenle yüzme öğrenme ile ilgili fazla talepleri oluyor. Şu an iki havuzumuzda da yoğunluk hat safhada. Personelimizle bu çocuklarımızın, bütün taleplerini yerine getirip, yüzme öğretmek ayrıca yetenekli çocuklarımızı da tespit ederek bu yönde kendilerini geliştirmeleri için yönlendiriyoruz."

Yaz spor okullarından 17 bin çocuğun faydalandığını aktaran Demir, okulların açılmasıyla bu sayıyı 20 bine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Çocuklarımıza devleti, bayrağı sevdiriyoruz"

Çocukların kendilerini her alanda yetiştirerek terör örgütlerinin emellerine alet olmaması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Demir, şunları dile getirdi:

"Çocukların şer odakları içerisine girmemeleri, devletine milletine sahip çıkmaları, sosyalleşmeleri anlamında faaliyetlerimiz devam ediyor. Devletimiz güçlü bir devlettir. Devletimiz bize tesis yapıyor, eleman sağlıyor, imkan tanıyor. Çocuklarımıza devleti, bayrağı ve ezanımızı sevdiriyoruz. Çocuklarımız milli manevi anlamda güzel bir şekilde yetişiyor. Büyüdüklerinde devlete sahip çıkacaklar. Onlar da sonraki nesillere sahip çıkacaklar ve devletimiz kendini daha güçlü bir şekilde dünya kamuoyunda hissettirecektir inşallah."

Yaz spor okullarında çocuklar arasında bir kaynaşma olduğunu, çocukların sosyalleştiğini aktaran Demir, yaz Kur'an kurslarına katılan çocukların da buralardan yararlandığını, yetenekli öğrencileri performans sporcusu olarak yetiştirdiklerini bildirdi.

Hazrolu çocuklar yüzme öğrendi

Hazro ilçesinde beden eğitimi ve spor öğretmeni Mehmet Çiçek de haftanın 3 günü çocukları yüzmeyi öğrenmeleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri'nin Seyrantepe Spor Tesisleri olimpik yüzme havuzuna getirdiklerini söyledi.

Çiçek, etkinlik ile çocukların sosyalleşmeyi, birbirleriyle kaynaşmayı ve paylaşmayı öğrendiğini dile getirerek, "Vücudun tüm kaslarını çalıştırmak, daha iyi bir fiziğe sahip olmalarını sağlayabilmek amacıyla çocukları yüzmeye getiriyoruz. İlçeden 15 öğrenci ile geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların yemeleri, içmeleri, kıyafetleri, bone, havlu, terlik, eşofman, şort, tişört, çanta gibi malzemelerin Hazro Kaymakamlığınca karşılandığını aktaran Çiçek, bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Çocukların çok mutlu olduğunu belirten Çiçek, "Gerçekten çok mutlular. İnşallah bu tür aktiviteler devam eder." dedi.