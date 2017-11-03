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Diyarbakır'da büyük terör operasyonu

Diyarbakır sabah saatlerine büyük bir terör operasyonu ile uyandı.

  • DHA
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Diyarbakır sabah saatlerine büyük bir terör operasyonu ile uyandı. Merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Semti'nde güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda uzun süre silah sesleri duyuldu.

Operasyon kapsamında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans sevkedilirken, itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Operasyon halen devam ediyor.

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