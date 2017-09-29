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Diyarbakır'da ByLock operasyonu: 28 kişi gözaltına alındı

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 28'i gözaltına alındı

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Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla 28 şüpheli yakalandı.
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.
 
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Firarilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.

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