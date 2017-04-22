Diyarbakır’da çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp kırsalında faaliyet yürüten, aralarında elebaşıların da bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz yaralandı. Çatışmada ağır yaralanan ve helikopterle Diyarbakır Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan 3 askerden 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur ve Alaca köylerinde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.