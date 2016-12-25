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Diyarbakır'da çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayıp ateş kaçarak kaçmaya çalışan 1 PKK'lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü.

  • DHA
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Kocaköy İlçesi Gökçen- Gözebaşı köyleri arasında ek olarak kurulan yol kontrol noktasına bugün öğlen saatlerinde yaklaşan aracın sürücüsü 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Araçtan, takip eden jandarmaya ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 1 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-16 şarjörü, 30 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve 2 adet sırt çantası bulundu.
 
Olay bölgesinde çatışma sırasında yaralanan bir kişinin de şüpheli olarak gözaltına alındığı öğrenildi.
 

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