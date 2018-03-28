Diyarbakır'da darbe girişiminin yaşandığı gece 'gaybubet' evinde toplantıya katılan sanığa 13 yıl 4 ay hapis

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, o dönem Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi anestezi bölümünde görev yapan tutuklu sanık Yrd. Doç. Dr. Orhan Tokgöz ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Tokgöz'ün terör örgütü FETÖ üyelerinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock programını "furkan58" kullanıcı adıyla kullandığını bildirdi.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi Diyarbakır'da "gaybubet" evinde darbe girişimi ile ilgili örgüt üyeleri tarafından bir kısım planlamalar yapıldığını ve kararlar alındığını bildiren savcı, mütalaasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplantıda yer alan örgüt üyelerinin jandarma içerisindeki FETÖ/PDY üyelerini ayrı ayrı arayarak 'Sıkı yönetimin başladığını ve bunun cemaat tarafından yapıldığını belirterek gerekenleri yapmaları yönünde talimatlar verdikleri tespit edilmiştir. Bu talimatlar doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığına sızmış olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerini koordine etmişlerdir. Sanık Tokgöz de söz konusu gaybubet evindeki toplantıda yer alarak diğer 'jandarma imamları' ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmiştir. FETÖ/PDY üyesi olduğuna dosya kapsamında kuşku bulunmayan sanık darbe teşebbüsü eylemlerinde de aktif rol almıştır. Bu nedenle sanığın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu'ndan cezalandırılması mütalaa olunur."

Savcının cezalandırılması yönündeki mütalaasına karşı mahkemeye yazılı savunma veren Tokgöz, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkilleri Tokgöz'ün suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tokgöz'ün, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın suçun işlenmesine yardım ettiğini gerekçe göstererek cezayı 13 yıl 4 aya indirdi.