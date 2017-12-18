Diyarbakır'da demir profil içerisinde esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da demir profil içerisine gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir kamyonette arama yaptı.
Aramada, kamyonetin kasasındaki demir profiller içerisine kaynak ve boya yapılarak gizlenmiş, 100 paket halinde 50 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.