Diyarbakır'da demir profil içerisinde esrar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir kamyonette arama yaptı.

Aramada, kamyonetin kasasındaki demir profiller içerisine kaynak ve boya yapılarak gizlenmiş, 100 paket halinde 50 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.