Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da demir profil içerisinde esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da demir profil içerisine gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir kamyonette arama yaptı.

Aramada, kamyonetin kasasındaki demir profiller içerisine kaynak ve boya yapılarak gizlenmiş, 100 paket halinde 50 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Galatasaray erken seçime gidiyor

Galatasaray erken seçime gidiyor

31 Aralık'tan sonra WhatsApp kullanamayacak telefonlar

31 Aralık'tan sonra WhatsApp kullanamayacak telefonlar

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA