Diyarbakır'da dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı
Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır'dan İstanbul'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı. Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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