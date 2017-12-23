Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır'dan İstanbul'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı. Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA