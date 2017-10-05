Diyarbakır'da durdurulan araçlarda 18 kilo eroin 706 kilo esrar bulundu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Şanlıurfa yolu üzerinde durdurulan bir aracın "zula"' diye tabir edilen gizli bölmesinde 18 kilo 620 gram eroin ve suçtan elde edildiği değerlendiren bin 695 lira, Sur ilçesinde de durdurulan iki araçta toplam 706 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.