Diyarbakır'da eğitim öğretimin daha verimli hale getirilmesi için son 15 yılda 1,3 milyar liralık yatırım yapıldı

Diyarbakır'da eğitim öğretimin daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi amacıyla son 15 yılda 1,3 milyar liralık kaynak, yatırıma dönüştü.



Geçmişte derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması, okulların fiziki yetersizliği ve öğretmen açığı gibi nedenlerle sık sık gündeme gelen Diyarbakır, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan okul ve derslikler, atanan öğretmenlerle çok iyi bir noktaya ulaştı.



Eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi için çok sayıda okulda kütüphane oluşturuldu, spor sahaları yapıldı ve öğrencilerin teknolojik gelişmelerden faydalanması sağlandı.



Son 15 yılda 1,3 milyar liralık kaynağın eğitime aktarıldığı Diyarbakır'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayat geçirilen Fatih Projesi ile okullarda teknolojiden üst düzeyde yararlanılmaya başlandı.



Proje kapsamında, kentteki okullara 7 bin 751 etkileşimli tahta, bin 296 çok fonksiyonlu yazıcı alındı, öğrencilere 33 bin 472 tablet bilgisayar dağıtıldı.



Kentte eğitime yapılan yatırımlarla 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 163 spor salonu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 560 laboratuvar ve 688 kütüphane hizmete girdi.



Diyarbakır'da 2003-2016 yıllarında da okullara 16 bin 399 bilgisayar gönderildi, 700 sınıfa internet bağlantısı sağlandı, 413 bilişim teknoloji sınıfı kuruldu. 15 yıl önce 6 bin 19 olan derslik sayısı 2017-2018 eğitim öğretim yılında 16 bin 700'e, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki okul sayısı da bin 75'ten, bin 779'a yükseldi.



Derslik sayısı 3 kat artıyor



MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002-2003 eğitim öğretim yılında Diyarbakır'da 6 bin 19 derslikte eğitim hizmeti verildiğini anımsatarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılına 16 bin 700 derslik ile başladıklarını söyledi.



Kentte 2018-2019 eğitim öğretim yılına da yaklaşık 18 bin derslik ile başlayacaklarına işaret eden Tekin, derslik sayısının 3 kat artmış olacağını, bunun Diyarbakır için büyük bir rakam olduğunu belirtti.



"Derslik problemimiz büyük oranda çözülüyor"



"Cumhuriyet döneminde yapılan dersliklerin 3 katı kadar derslik hayata geçirilmiş. Yapılmakta olan inşaatı devam eden pansiyonları, spor salonlarını ve öğretmenevlerini saymıyorum bile. Burada derslik problemimiz büyük oranda çözülüyor." ifadelerini kullanan Tekin, şöyle devam etti:



"Sıkıntıda olduğumuz konu şu ki yatırım yapmak için hükümetimizin ayırdığı bütçe yeterli ama burada üzerine okul yapacağımız arsa bulmakta zorlanıyoruz. Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Ben yerel yöneticilerden rica ediyorum. Eğitim hepimizin meselesi, siyasi, politik herhangi bir amaç gütmeksizin belediyelerimiz, yerel yöneticilerimiz bize destek versin, biz de okul yapalım ki çocuklarımız okullaşsın."



"16 yıl öncesine göre kıyaslanamayacak noktalara ulaştık"



Tekin, daha nitelikli, verimli ve faydalı olması için eğitimin önündeki engelleri araştırıp, bu sorunların giderilmesi için çalışma yürüttüklerini aktararak, şöyle konuştu:



"Derslik başına düşen öğrenci sayısı fazlaydı, azaltıldı. Diyarbakır'da 3 katı derslik yapıldıysa öğrenci başına düşen derslik sayısı Türkiye ortalamasına düşmüş demektir. Öğretmen atamalarıyla da öğretmen başına düşen öğrenci sayısında 16 yıl öncesi ile kıyaslanamayacak noktalara ulaştık. Ortalama 20'nin altına düşmüştür. En önemli problemlerden biri öğretmenlerimizin çalışma süreleriyle ilgiliydi. Buraya atanan öğretmen 1 yıl doldurduktan sonra eş durumu ya da isteğe bağlı ilden ayrılıp ya kendi memleketine ya da başka yere gitmek istiyordu. Bu eğitimin niteliğini etkileyen en önemli unsurlardan biriydi. Bunun önüne geçmek için sözleşmeli öğretmen uygulaması başlattık. 6 yıl boyunca öğretmenlerimiz bulunduğu okulda çalışsın diye. Bu, Türkiye'deki eğitimin niteliği artsın diye yapılıyor. Bunun da çok faydalı sonuçlarını aldık. Bu ve buna benzer tedbirlerle bölgedeki eğitim öğretimin kalitesi gerçekten iyi bir noktaya gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak."