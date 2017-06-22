Diyarbakır'da elektro şoklu gasp çetesinin altından çocuklar çıktı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, kentte son zamanlarda bazı vatandaşların değerli eşyalarının, elektro şok uygulanarak gasp edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Gasp bürosu ekipleri, mağdur vatandaşlarla görüşerek, gasp olaylarının yaşandığı bölge ile kişilerin eşkal bilgilerini aldı. Mağdur vatandaşlar polise verdikleri ifadelerde, yolda yürüdükleri sırada 3 kişinin yanlarına yaklaşarak elektro şok cihazı kullandığını ve cep telefonlarını gasp ettiklerini söyledi. Araştırmayı genişleten polis, vatandaşların gasp edildiği bölgelerdeki güvenlik kameraları ile mobeseleri incelemeye aldı. Polis yaptığı incelemede elektro şok cihazı kullanarak vatandaşları gasp eden ve yaşları 17- 13 arasında değişen şüphelilerin M.Ç., Y.A., M.Ö.E. olduğunu belirledi.

EVLERİNDE ELEKTRO ŞOK CİHAZI BULUNDU

Şüpheli çocukların adreslerini tespit eden polis, evlerinde yaptığı aramada gasp olaylarında kullandıkları elektro şok cihazını buldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp büro ve Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen çocukların aynı yöntemle kentte 5 ayrı gasp olayına karıştıkları belirlendi. Şüpheli çocuklar, gasp ettikleri telefonları sattıkları telefon alım- satım işi yapan B.A. ile birlikte hareket ettiklerini söylemesi üzerine B.A. da gözaltına alındı. B.A.'nın daha önce 2 ayrı kapkaç, yankesicilik, kullanmak için uyuşturucu temin etmek, iş yerinden ve açıktan hırsızlık kaydı bulundu. Şüpheli 3 çocuk gasp olayını kendilerine kıyafet almak için yaptıklarını belirtirken, sorguları tamamlanan 3'ü çocuk 4 kişi adliyeye sevk edildi. Çocuklar, daha önce suç kayıtları bulunmaması nedeniyle serbest bırakılırken, B.A ise tutuklandı.

ELEKTRO ŞOK CİHAZININ ÖZELLİKLERİ

Çocukların gasp oluyında kullandıkları elektro şok cihazı, ölüm tehlikesi yaratan ve kullanıldığında vücuda önce 50 bin voltluk bir şok, daha sonra 5 saniye süreli elektrik akımı veriyor. Şok cihazından çıkan elektrik akımı şiddetli bir kas kasılmasına ve ağrıya yol açtığı için kişinin direnmesine de imkan kalmıyor. Elektrik akımı verildiği sürece kas kasılmalarıyla sarsılan kişi, akım kesildikten sonra hareket edebiliyor.