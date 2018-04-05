Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Elazığ karayolunun 23. kilometresindeki Diyarbakır OSB'nin birinci etabında yer alan kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun iletilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) müdahale etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Enerji bakanı Berat Albayrak´tan ´Akkuyu´ paylaşımı

Enerji bakanı Berat Albayrak´tan ´Akkuyu´ paylaşımı

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Doktorlar şoke eden gerçeği aileye anlattı

Doktorlar şoke eden gerçeği aileye anlattı

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA