Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Elazığ karayolunun 23. kilometresindeki Diyarbakır OSB'nin birinci etabında yer alan kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun iletilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) müdahale etti.