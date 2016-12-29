Diyarbakır'da FETÖ/PYD ve PKK/KCK soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, HDP'li 24 milletvekili hakkında, "PKK/KCK silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, örgüt üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak" gibi muhtelif suçlardan 163 soruşturma dosyası üzerinden yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından soruşturma yapıldığını, 4 milletvekilinin tutuklanıp gerekli kamu davalarının açıldığını söyledi.

Başsavcı Güre, Diyarbakır Adliyesindeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda basın mensupları ile bir araya geldi.

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin bilgi veren Güre, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi ile FETÖ/PDY'ye yönelik 4 cumhuriyet başsavcı vekili ve görevlendirilen 11 cumhuriyet savcısı ile terör örgütünün yargı, askeriye, emniyet, mülkiye, üniversite, jandarma, kamu kurum ve kuruluşları ve il yapılanmasına ilişkin soruşturmaların yürütüldüğünü belirtti.

- Askeri birimlere yönelik soruşturma

Güre, 6 F-16 savaş uçağının Diyarbakır 8. Ana Jet Üssünden kalkmak suretiyle katıldığının tespit edilmesi üzerine darbeye teşebbüs etmek suçundan dolayı askeri birimlere yönelik 8. Ana Jet Üs Komutanlığı, 7. Kolordu Komutanlığı, Jandarma Bölge ve İl Jandarma komutanlığına yönelik soruşturma başlattıklarını ifade ederek, bu soruşturmalar kapsamında 1 korgeneral, 1 tümgeneral ve 2 tuğgeneral, 12 albay, 21 askeri hakim ve savcı ile çeşitli rütbelerde toplam 295 askeri personel hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Bu kapsamda 72 şüphelinin tutuklandığını, 66 şüphelinin ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldığını dile getiren Güre, FETÖ/PYD terör örgütünün yargı yapılanması içerisinde bulunan 94 hakim ve savcıdan 56'sının tutuklandığını, 38 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

- Üniversite, adliye ve emniyete yönelik soruşturma

Güre, şöyle devam etti:

"Adliye personeli, infaz koruma memuru, denetimli serbestlik, icra ve adli tıp personeli olmak üzere toplam 92 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Üniversite ayağında yönelik yürütülen soruşturmada aralarında rektör, rektör yardımcısı, dekan, 108 öğretim görevlisi ve 12 öğretim üyesi ile idari personelin de bulunduğu 151 kişi hakkında işlem yapıldı, bunlardan 54'ü tutuklandı, 66'sı hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Yasal işlem yapılanların 54'ünün profesör, 25'inin doçent, 38'inin de yardımcı doçent düzeyinde olduğu belirlendi."

Kamil Erkut Güre, FETÖ soruşturması kapsamında aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 580 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirterek, 349 kişinin tutuklandığını 191 kişinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

- Vali yardımcıları ve kaymakamlara yönelik soruşturma

FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 1 kaymakam adayının tutuklandığını, 2 kaymakam ve 1 kaymakam adayının da serbest bırakıldığını aktaran Güre, "2 bin 329 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bugüne kadar gözaltına alınan bin 744 şüpheliden 735 şüpheli tutuklandı." dedi.

- Başsavcılıkça bilirkişi heyeti oluşturuldu

Güre, Türkiye'de ilk kez şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi amacıyla başsavcılık bünyesinde 8 kişiden oluşan bilirkişi heyeti oluşturduklarını anlatarak, bilirkişilerin yaptıkları incelemeler neticesinde tespit ettikleri delilleri raporlayarak dosyalara ibraz ettiklerini belirtti.

FETÖ/PDY'ye ilişkin şüphelilerin cezalandırılmaları istemiyle kamu davalarının açılmaya başlandığına işaret eden Güre, yargı ve mülki idare amirliği ayağına yönelik soruşturma dosyalarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararı ile gönderildiğini söyledi.

- PKK/KCK soruşturmaları

15 Temmuz'dan sonra terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen soruşturmalara da değinen Güre, şöyle konuştu:

Güre, şunları kaydetti:

"HDP'li 24 milletvekili hakkında, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü yöneticisi olmak', 'örgüt üyesi olmak', 'örgüt propagandası yapmak' gibi muhtelif suçlardan 163 soruşturma dosyası üzerinden yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından soruşturma yapılmış, 4 milletvekili tutuklanmış, gerekli kamu davaları açılmıştır. 41 HDP'li il ve ilçe yöneticisi, 9 belediye başkanı ve başkan vekili, 6 belediye yetkilisi ile 20 belediye çalışanı hakkında yasal işlem başlatıldı. Parti yöneticisi 3, belediye başkan ve vekili 6, belediye çalışanlarından 3 kişi tutuklandı. Sonuç olarak 312 şüpheli hakkında örgüt üyeliği suçundan işlem başlatıldı. 15 Temmuz'dan bu yana 98 kişi tutuklandı, 28 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 29 kişinin işlemleri sürüyor."

Güre, terör suçlarının yanı sıra diğer suçlarla birlikte bu yıl yürütülen soruşturma sayısının 43 bin 500 olduğunu söyledi.

- Kaçakçılık, uyuşturucu ve organize suçlar soruşturmaları

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde emniyet ve jandarma birimleri ile üst düzeyde sağlanan koordinasyon çerçevesinde Hint keneviri ekim alanlarına, uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik yürütülen etkin soruşturmalar sonucunda yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini vurgulayan Güre, şüpheliler hakkında kamu davalarının açılmasının sağlandığını aktardı.

Aynı doğrultuda başta sigara kaçakçılığı olmak üzere çeşitli maddelerin kaçakçılığına yönelik yürütülen etkin soruşturmalar sonucunda yine yüksek miktarlarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildiğini dile getiren Güre, yine şüpheliler hakkında kamu davası açıldığını kaydetti.

- "Evrensel hukuk ilkelerine uyulmaktadır"

Güre, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalarda evrensel hukuk ilkeleri olan, 'kişi hak ve özgürlükleri ile birlikte, lekelenmeme ilkesi, adil yargılanma, savunma hakkının kısıtlanmaması, masumiyet ilkesi, etkin soruşturma yapılarak soruşturmanın makul sürede tamamlanması, yasak delil yöntemlerine başvurmama, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans' ilkelerine uyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü inşaatının birinci etabının yüzde 85'lik bölümünün tamamlandığını açıklayan Güre, 2017 yılının ilk yarısında tamamlanmasının planlandığını, ikinci etabının da inşaatına başlandığını aktardı.

Güre, vatandaşların huzur ve sukunet içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri bakımından, terör örgütlerine ve diğer suç örgütlerine yönelik kararlı ve etkin soruşturmaların bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.