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Diyarbakır'da geçen yıl 1 milyon kişinin GBT sorgusu yapıldı

Diyarbakır'da geçen yıl Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 1 milyon kişiden 293'ünün tutuklandığı bildirildi.

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Diyarbakır'da geçen yıl Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 1 milyon kişiden 293'ünün tutuklandığı bildirildi.
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, asayişin tesisi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamındaki yol uygulamalarında, yaklaşık 1 milyon kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi.
 
Bu kapsamda, aralarında terör suçlularının da bulunduğu 16 bin 266 zanlı yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan bu kişilerden 293'ü tutuklandı.
 
Kontrollerde, 1 ton 23 kilo 377 gram kubar esrar, 63 kilo 829 gram toz esrar, 281 uyuşturucu hap, 301 değişik çap ve markada silah, 45 şarjör, 899 fişek, 2 el yapımı patlayıcı, 359 bin 356 paket kaçak sigara, 3 ton 540 kilogram kaçak tütün ile 3 çalıntı araç ele geçirildi.
 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrolü yapılan 3 milyon 193 bin 600 araçtan kusurlu 2 bin 115'i trafikten men edildi. 67 bin 410 araç için ise idari para cezası uygulandı.

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