Diyarbakır'da hastanede yangın!
Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesinde yangın çıktı. Hala devam ettiği belirtilen yangının çıkış nedeni belirlenemedi.
Diyarbakır'ın Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Birkaç bölüme de sıçrayan yangına personelin yangın tüpleriyle müdahale ettiği belirtildi. Yangının sürdüğü bildirilirken, henüz itfaiye ekiplerinin çağrılmadığı öğrenildi.
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