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Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması yapıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde helikopter destekli asayiş uygulamasıgerçekleştirildi.

Kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, meydana gelebilecek olaylara karşı önceden önlem alınması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan kişiler ile her türlü taşınması yasak alet ve maddeleri taşıyan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Şehitlik Mahallesi Benusen semtinde helikopter destekli yapılan uygulamaya Özel Harekat, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Çocuk, Güvenlik, Havacılık, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 520 personelden oluşan 65 ekip katıldı.

Ekipler kafe, kıraathane ve çeşitli mekanları denetledi, şüphe duyulan araçları durdurdu. Uygulama kapsamında vatandaşların kimlik sorgulaması ile arama yapıldı.

Uygulamada, hırsızlıktan aranan ve uyuşturucu satışından kesinleşmiş cezası olan 2 kişi yakalandı.

Mevzuata aykırı çalıştırıldığı tespit edilen 2 internet kafeye işlem yapıldı.

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