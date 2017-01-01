Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı
Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
- AA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Emniyet Amirliği binasına teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK mensupları, Emniyet Müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırının ardından güvenlik güçleri teröristlere karşılık verdi.
Olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Emniyet güçleri saldırının ardından operasyon başlattı.
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