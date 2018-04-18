Diyarbakır'da kaçak sigaralar için elektrikli hidrolik sistem

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, şüphe üzerine Silvan yolunda bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan incelemede kasa bölümünde özel yapılmış elektrikli hidrolik sistemle çalışan "zula" tespit edildi. Zulada, 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.