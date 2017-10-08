Silvan'da kalleş saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

Olay, Silvan ilçesi Bayrambaşı köyü Seydankara mezrasına yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristlerce tuzaklanan ve basma düzenekli olduğu değerlendirilen el yapımı patlayıcı, yürüyerek devriye görevi yürüten güvenlik korucularının geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, İhsan Gür ve Cevat Bilgi adlı korucular şehit oldu, M.B. adlı korucu yaralandı. Şehit ve yaralı korucular Diyarbakır'a getirildi. Tedavi altına alınan yaralı korucu M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.