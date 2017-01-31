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Diyarbakır'da kamu çalışanı hamile ve engelliler yarın da izinli

DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli vatandaşlar bugün olduğu gibi yarın da izinli sayılacak.

  • DHA
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Diyarbakır'da dünden beri etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde fırtınayla birlikte tipiye dönüştü. Hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, 01.02.2017 Çarşamba günü, İlimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

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