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Diyarbakır'da kaymakamlığına temizliğe giden kadına teröristler silahlı saldırı düzenledi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Kaymakamlıkta temizlik işçisi olarak çalışan bir kadın, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesinde Kaymakamlıkta temizlik işçisi olarak çalışan Ö.K'ye (37), terör örgütü PKK'lı teröristlerce dün akşam evine giderken silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan Ö.K. Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Terör örgütü "haraç" istemiş

Ö.K'nin polise, terör örgütü mensuplarından "Ya bize 4 bin lira vereceksin ya da Kaymakamlıkta çalışmayacaksın." şeklinde tehdit aldığını söylediği belirtildi. Çocuklarına ekmek götürmek için Kaymakamlıkta çalışmaya devam ettiğini bildiren Ö.K'nin, saldırının da bu nedenle yapıldığını kaydettiği öğrenildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten biri yakalandı. Diğer terörist aranıyor.

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