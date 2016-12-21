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Diyarbakır'da Kayseri saldırısı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, Kayseri saldırısı şüphelilerinden olduğu değerlendirilen ve olay yerinde yapılan incelemelerde bulunan parmak izinden kimlik bilgileri tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, 17 Aralık'ta Kayseri'de, Zincidere Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan özel halk otobüsüne yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, olay yerinde yapılan incelemede bir kişinin parmak izine ulaşıldı. Daha sonra kimlik bilgileri belirlenen şüphelinin, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde iki adreste ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli K.Ç. gözaltına alındı.
 
K.Ç., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

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