Diyarbakır'da klimalı otobüs durağı dönemi
Diyarbakır'a görevlendirme ile atanan Büyükşehir Belediye Başkanlığı, şehrin çeşitli yerlerine sıcaktan ve soğuktan koruyan klimalı duraklar yerleştirdi.
- star.com.tr
Görevlendirme ile yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dikkat çeken hizmetlerde bulunmaya devam ediyor.
Diyarbakır'da çok sayıda yeniliğe ve halkla iç içe belediyecilik anlayışına imza atan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, kısa zamanda halkın sevdiği isimlerden biri oldu.
Uzun yıllar sonra gerçek manada belediyecilik hizmetleriyle tanışan Diyarbakırlılar durumdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla, şahsi Twitter hesabından devreye aldıkları yeni hizmetlerini Türkiye'ye duyurdu.
KLİMALI OTOBÜS DURAKLARI
Diyarbakır'da bazı duraklara konulan ve halkın büyük beğeniyle karşıladığı klimalı otobüs duraklarının sayısını artıracakları müjdesini veren Atilla, bu sayede "Diyarbakırlı hemşehrilerini" olumsuz hava koşullarından koruyacaklarını ifade etti.
Klimalı Duraklarımızın Sayısını Artırıyoruz!— Cumali Atilla (@cumaliatilla21) 24 Aralık 2017
Hemşehrilerimizin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için;Şehrimizde uygun yerlere klimalı duraklar yerleştirmeye devam ediyoruz🚍#İsteyinceOluyor #İşimizGücümüzDiyarbakır pic.twitter.com/aenwlNfJhZ
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