Diyarbakır'da klimalı otobüs durağı dönemi

Görevlendirme ile yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dikkat çeken hizmetlerde bulunmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da çok sayıda yeniliğe ve halkla iç içe belediyecilik anlayışına imza atan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, kısa zamanda halkın sevdiği isimlerden biri oldu.

Uzun yıllar sonra gerçek manada belediyecilik hizmetleriyle tanışan Diyarbakırlılar durumdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla, şahsi Twitter hesabından devreye aldıkları yeni hizmetlerini Türkiye'ye duyurdu.

KLİMALI OTOBÜS DURAKLARI

Diyarbakır'da bazı duraklara konulan ve halkın büyük beğeniyle karşıladığı klimalı otobüs duraklarının sayısını artıracakları müjdesini veren Atilla, bu sayede "Diyarbakırlı hemşehrilerini" olumsuz hava koşullarından koruyacaklarını ifade etti.