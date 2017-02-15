Diyarbakır’da baz istasyonlarına molotoflu saldırı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan baz istasyonları molofotkokteyli atılarak yakılmak istendi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Sanayi sitesi karşısında bulunan baz istasyonlarının bulunduğu alana gelen bir grup tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olay sonrası bölgeye itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığını olayda baz istasyonlarının bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi. Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatılırken olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı alanda delil topladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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